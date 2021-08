Primoz Roglic voulait-il conserver le maillot rouge ? Le Slovène, qui l'avait déjà abandonné au profit de Rein Taaramäe dès la troisième étape, a peut-être espéré qu'un membre de l'échappée, Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) ou Jan Polanc (UAE Emirates), les mieux placés au général par exemple, ne devienne le nouveau leader de la Vuelta. Objectif raté pour… huit secondes. En coupant la ligne à deux minutes et une seconde du premier, Roglic (Jumbo-Visma) reste devant pour huit secondes. La formation néerlandaise aura toujours la charge de la course ce week-end.

Movistar perd une carte avec Valverde

Grosschartner et Polanc font leur entrée dans le Top 5 à la faveur de leur échappée vers Balcon de Alicante. L'Autrichien est donc deuxième (+8''), le Slovène cinquième (+38''). Les entrées des deux fuyards du jour ne sont pas le seul changement dans le Top 5, puisque celui-ci a perdu Alejandro Valverde (Movistar), 4e jeudi soir, victime d'une chute et contraint à l'abandon . Deux autres membres de l'échappée, Jack Haig (7e, +57'') et Sepp Kuss (8e, +59'') entrent dans le Top 10.

Parmi les leaders, la différence s'est faite par l'arrière. Même si l'étape s'est disputée sur un rythme fou dans son premier tiers, c'est l'accélération d'Adam Yates (Ineos-Grenadiers) dans l'ultime ascension qui a causé la perte de certains. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) a encore été le premier à craquer parmi les prétendants au podium. L'Espagnol a perdu 30 secondes, tout comme Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), 7e jeudi, et Guillaume Martin (Cofidis). Devant eux, Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) a lâché 13 secondes alors que Yates, Roglic, Mas, Bernal et Lopez ont terminé ensemble. Il n'y a toujours que 41 secondes d'écart entre Primoz Roglic leader et Egan Bernal, sixième.

Le classement général de la Vuelta

Place Coureur Écart 1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2. Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) +8'' 3. Enric Mas (Movistar) +25'' 4. Miguel Angel Lopez (Movistar) +'36'' 5. Jan Polanc (UAE-Team Emirates) +38'' 6. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) +41'' 7. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +57'' 8. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +'59'' 9. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) +1'06'' 10. Adam Yates (Ineos-Grenadiers) +1'22'' 11. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) +1'28'' 12. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +1'42'' ... 20. Rudy Molard (Groupama-FDJ) +5'09'' 21. Guillaume Martin (Cofidis) +5'34'' 22. Clément Champoussin (AG2R Citroën) +5'35'' 23. Lilian Calmejane (AG2R Citroën) +6'24''

