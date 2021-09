Habituée au rôle, la Movistar regarde peut-être la Bahrain-Victorious, montrée du doigt à cause de sa tactique incompréhensible, avec empathie. Les coéquipiers de Jack Haig ont beaucoup roulé sans que personne ne sache très bien pourquoi et surtout sans en tirer aucun bénéfice. La Movistar a moins été présente mais elle a tiré les marrons du feu grâce à Miguel Angel Lopez. Un premier succès sur ce Tour d'Espagne pour une Movistar qui devrait mettre deux de ses coureurs sur le podium final. Un succès qui récompense surtout une journée parfaite et le travail de toute une équipe.

La Vuelta du Team Movistar n'a pas été de tout repos. Perdre l'un de ses leaders, une légende qui disputait peut-être son ultime Tour d'Espagne, sur chute, n'a rien d'agréable mais Alejandro Valverde n'est pas le seul à avoir quitté la course. Johan Jacobs et Carlos Verona, celui-ci ce jeudi matin même après avoir chuté lors de la 17e étape, ont suivi. Alors les cinq Movistar restants ont fait corps. "On a perdu Johan, Carlos et Alejandro mais là on était tous ensemble avec le cœur. Merci à Imanol (Erviti), Nelson (Oliveira), 'Rojilla' (Rojas), a souligné Miguel Angel Lopez. Ils ont fait un travail magnifique !".

Erviti, Oliveira et Rojas, équipiers parfaits

C'est à un peu plus de trente kilomètres de l'arrivée que la Movistar est venue aider les Bahrain-Victorious. Mis dans l'échappée du jour, Imanol Erviti a donné un sacré coup de main, tout comme Nelson Oliveira, pour que le peloton maillot rouge soit réduit et que les leaders ne puissent plus compter sur beaucoup d'équipiers. L'entreprise n'a pas totalement marché puisque les Jumbo-Visma étaient encore en supériorité numérique au pied de l'ascension du Gamoniteiru. Moment où les deux leaders, Enric Mas et Miguel Angel Lopez, se sont retrouvés seuls.

On aurait alors pu voir des Movistar encore passifs. On le leur a assez reproché dans cette Vuelta. Ils n'étaient pas du raid de 60 kilomètres de Primoz Roglic et Egan Bernal mercredi vers les Lacs de Covadonga. "Ils ont laissé les autres travailler, juge notre consultant David Moncoutié dans les Rois de la Pédale. Mais le bilan est plus que satisfaisant. Ils sont tombés sur un Primoz Roglic beaucoup trop fort. S'ils avaient pu le déstabiliser, ils l'auraient fait. Ils peuvent être fiers de ce résultat."

Ce résultat, c'est déjà une victoire d'étape sur l'étape-reine avant de penser aux deux coureurs sur le podium dimanche à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour la remporter, il a fallu que les équipiers se sacrifient mais aussi que Lopez soit fort. "Quatre ans se sont écoulés depuis ma dernière victoire ici, a savouré "Superman". Je l'ai fait avec détermination et par amour pour ma femme et mon fils." Enric Mas, le deuxième du classement général, était aussi très content après l'arrivée : "Très heureux, pour Miguel Ángel et pour toute l'équipe. Nous savions que si je partais, le plus probable était que Primoz Roglic me suivrait, tandis que Miguel Ángel aurait cette marge pour l'étape."

Une tactique parfaite jusqu'au bout et un bonheur collectif immense donc. La Vuelta, on le sait, est un grand moment pour Movistar. Lopez, arrivé début 2021 dans l'équipe, ne l'ignore pas : "Nous savons que nous sommes à la maison, c'est une course très importante pour nous. Il y a eu du travail fait toute la journée, on n'oublie pas le sponsor, le personnel. Tout le monde. Nous ne sommes pas là pour critiquer, ça on le laisse aux autres. On a offert un grand spectacle avec cette belle victoire. Nous sommes tous très contents, ça vient récompenser tout ce travail."

