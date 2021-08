La cinquième sera-t-elle la bonne ? Après quatre occasions manquées depuis le grand départ de Burgos, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) tient vendredi une cinquième opportunité de lever les bras pour la première fois sur la Vuelta. Le Picard, qui a fêté jeudi ses 30 ans, est pour l’heure allé de déception en déception depuis deux semaines. Avant d’analyser ses chances de mettre au fond à Villanueva de la Serena, terme de la 13e étape, retour sur ses quatre premiers sprints infructueux.

Burgos, 2e étape : 14e place

Au lendemain du prologue remporté par Roglic, le dimanche 15 août, Démare est le grand favori de la première étape de plaine. Mais après avoir assumé le poids de la course toute la journée, puis évité une chute massive à quatre kilomètres de l’arrivée, le train de la Groupama-FDJ a subitement déraillé sous la flamme rouge. Le triple champion de France perd alors le contact de ses trois derniers équipiers. Il fait l'effort pour se replacer dans la roue de son poisson-pilote. Mais ce dernier, au moment de se relever, s'écarte du mauvais côté, entraînant une perte de vitesse rédhibitoire dans l'emballage final. Le mal est fait et Démare devra se contenter de la 14e place, loin derrière Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

Molina de Aragon - 4e étape : 2e place

Il s'est vu gagner, cette fois-ci. A l'entame du dernier kilomètre, tout se déroule comme dans un rêve pour Arnaud Démare, calé en 3e position derrière ses deux poissons-pilotes. A 300 mètres de la ligne, au moment où Ramon Sinkeldam finit son travail, Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) anticipe le sprint.

Jacopo Guarnieri, le dernier lanceur de Démare, n'est pas en mesure de boucher la cassure et se relève assez vite, laissant son sprinteur produire son effort un peu plus tôt que prévu sur ce final en faux-plat montant qui a rendu le sprint très long. Démare, qui aime néanmoins ce genre de sprint en puissance, semble tenir le bon bout. Mais il se fait coiffer à 50 mètres de la ligne par le revenant Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Rageant. Mais pas grand-chose à se reprocher.





Albacete, 5e étape : 10e place

Un peu loin sous la flamme rouge, le train du Français se replace, non sans mal et contre les barrières, dans les premières positions grâce au travail de Sinkeldam. Mais Guarnieri, un peu juste, le dépose seulement autour de la 8e place. C'est un peu loin, mais la victoire demeure envisageable. Sauf que Démare, enfermé, ne parviendra jamais à trouver l'ouverture sur cette immense ligne droite dominée par Jasper Philipsen.

La Manga del Manor Menor, 8e étape : 6e place

A l'issue d'une journée passée en bord de mer, le sprint se déroule de manière assez anarchique, chaque sprinteur perdant la roue de son poisson-pilote attitré. Rien n'est pourtant perdu pour Démare, très bien placé à 350 mètres de la ligne, dans la roue d'Alberto Dainese et Fabio Jakobsen, qui termineront 2e et 1er de l'étape. Mais chahuté dans un virage, il perd le fil et est trop loin, à l'entame de la dernière ligne droite, pour faire mieux que 6e. Guarnieri, cette fois, était en grande forme puisque c'est lui qui emmenait la meute avant de s'écarter, à 150 mètres du but. Un travail qui n'aura servi à rien.

Villanueva de la Serena, 13e étape : Enfin la victoire ?

Vendredi, à la veille d'un week-end en montagne, la Vuelta offre une 13e étape complètement plane qui sied parfaitement à Arnaud Démare. Ira-t-il enfin cueillir la victoire ? Premier point à soulever : le Français a perdu son lanceur officiel dimanche, Jacopo Guarnieri ayant abandonné lors de la 9e étape. Un vrai coup dur puisque Démare est un sprinteur qui aime avoir un train parfaitement rôdé pour s'exprimer. Mais Ramon Sinkdeldam peut très bien suppléer l'Italien à cette tâche.



Concernant la concurrence, elle s'est éclaircie depuis le retrait mercredi de Jasper Philipsen, victorieux des 2e et 5e étapes et non-partant de la 11e. Il n'y a donc, sur le papier, plus qu'un seul grand rival à Démare : le maillot vert Fabio Jakobsen. Pour ce qui est du final, le dernier virage est placé à deux kilomètres de l'arrivée. Mais il restera deux rond-points à franchir. Deux obstacles que Démare devra savoir sauter pour aller chercher ce premier bouquet. Et lui permettre de boucler sa trilogie en grand tour après ses 2 succès sur le Tour de France et ses 5 sur le Giro. En cas de nouvel échec, il ne restera plus que la 16e étape, mardi, pour tenter de disputer un sprint massif. Voire vendredi, sur la 19e étape. Démare joue donc l'une de ses dernières cartes, ce vendredi.





