Cyclisme

Evenepoel, le plus grand talent depuis Hinault et Merckx ?

VUELTA - Remco Evenepoel file vers sa première victoire dans un grand Tour. Les RP se posent la question : le Belge est-il le plus grand talent depuis Hinault et Merckx ? Pour David Moncoutié, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl est de cette trempe même si notre consultant a un doute sur les pavés. Pour Jacky Durand, le Belge a gagné des classiques de la même façon d'Hinault et Merckx.

00:02:42, il y a 17 minutes