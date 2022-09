Cyclisme

La 20e étape peut-elle tout chambouler ? "Tom Dumoulin avait perdu son maillot sur cette étape"

TOUR D'ESPAGNE - Avant-dernière étape de la Vuelta ce samedi avec plusieurs difficultés au programme. Si Remco Evenepoel semble disposer d'un matelas confortable, il faut se méfier selon David Moncoutié puisqu'il y a quelques années, Tom Dumoulin y avait perdu son maillot rouge en 2015. La lutte pour le classement général n'est pas finie. Et on peut envisager de voir les Français animer la course.

00:01:31, il y a une heure