Cyclisme

La Vuelta - Contenir la propagation du Covid : Le Tour d'Espagne alourdit son protocole

VUELTA 2022 - Avec la sérieuse propagation du Covid-19 au sein du peloton (plus d'une vingtaine de coureurs ont déjà dû se retirer pour cette cause), les organisateurs du Tour d'Espagne ont décidé de corser le protocole pour protéger les coureurs. Notre envoyé spécial, François-Xavier Rallet, fait le point sur la situation et les nouvelles décisions.

00:01:08, il y a 2 heures