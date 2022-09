Un final de patron et Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a encore mis un gros coup sur la tête de tous ses adversaires. Jeudi, le maillot rouge s'est offert sa deuxième victoire sur cette Vuelta lors de la 18e étape entre Trujillo et Alto de Piornal (192km).

Longtemps à distance d'une échappée de plus de 40 coureurs, le Belge a croqué tout le monde dans la dernière ascension pour s'offrir une première victoire en ligne (la véritable première était sur un chrono) sur le Tour d'Espagne.

Enric Mas (Movistar) a terminé dans la roue d'Evenepoel mais a concédé des secondes de bonification à l'arrivée. Robert Gesink (Jumbo-Visma), 3e, avait réalisé un superbe numéro en solitaire avant d'être repris à 300m de la ligne.

Evenepoel sans pitié pour Gesink, Mas impuissant : revivez l'arrivée de la 18e étape

Evenepoel, en mode ogre

Remco Evenepoel veut tout : la Vuelta, les victoires d'étapes. Le Belge ne laissera que des miettes à ses adversaires jusqu’à Madrid. Pourtant, durant de nombreux kilomètres, l’échappée a conservé de grands espoirs de victoire tant l’écart a grimpé jusqu’à atteindre les 9 minutes d’avance sur le peloton.

Mais dans la deuxième et dernière ascension, plutôt roulante, de l’Alto de Piornal (13.5km à 5% de moyenne), le prince Remco a tout d’abord résisté aux différentes attaques de son dauphin au général Enric Mas, avant de le contrer définitivement à 200m de ligne pour s’imposer et récupérer 10 secondes de bonification.

Au classement général, le Belge possède donc désormais 2’07” d’avance sur l’Espagnol et 5’14” sur Juan Ayuso, qui a montré quelques signes de faiblesse face aux attaques de son compatriote.

Evenepoel : "Ils vont continuer à m'attaquer"

Mas gagnant pour le podium

Auparavant, l’étape aurait pu se jouer entre six hommes qui avaient fait la différence dans l’échappée initiale de 42 coureurs. Parmi les plus costauds du jour, se trouvaient alors les deux Français Thibaut Pinot et Elie Gesbert. Ce dernier a bien tenté de partir à l’aventure dans l’ultime montée, mais il a été contré par le vétéran Robert Gesink, parti en solitaire donc jusqu’à 300m de l’arrivée et le retour d’Evenepoel et Mas.

Si le Belge a encore accru son avance, le réel gagnant de la journée, dans la quête d’un podium à Madrid, est certainement l’Espagnol. Car il a été le seul capable de suivre le maillot rouge et a repris du temps sur tous ses adversaires directs pour la boite. A commencer par Juan Ayuso, mais également Carlos Rodriguez, 4e avant le départ de cette étape, mais qui a chuté lourdement en début de course et a fini par être lâché par les autres favoris pour rétrograder d’une position au classement.

Ayuso : "Evenepoel est le plus solide, il va gagner si rien ne lui arrive"

Joao Almeida a, lui, bien tenté de sortir à 80km de l’arrivée. Le Portugais a successivement été aidé par ses coéquipiers Ivo Oliveira et Marc Soler avant d’être repris lui aussi dans la dernière montée. Le coureur UAE reste ainsi à la 6e place du général. Seul Miguel Angel Lopez est parvenu à gratter une place (4e désormais).

Quant au classement de la montagne, le porteur du maillot à pois, Jay Vine, a lui aussi été pris dans la même chute que Carlos Rodriguez (impliquant également le maillot vert Mas Pedersen). Vainqueur de deux étapes sur cette Vuelta, Vine a dû abandonner et a donc cédé sa tunique à Richard Carapaz qui compte désormais 20 points d'avance sur son dauphin Enric Mas.

Il reste maintenant une grosse étape, samedi, aux adversaires de Remco Evenepoel pour tenter de le déstabiliser avant la grande arrivée à Madrid. Mais le maillot rouge semble plusieurs crans au-dessus des autres et paraît bien décidé à tout rafler avant de lever une dernière fois les bras dans la capitale espagnole. Une vraie victoire signature.

