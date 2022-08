Le rouleau compresseur poursuit sa route. Remco Evenepoel a encore fait mal à ses rivaux, ce mardi lors de la 10e étape de la Vuelta 2022 , un contre-la-montre de 30,9 kilomètres entre Elche et Alicante. Le jeune belge (22 ans) a décroché son premier bouquet en "grand tour" mais surtout pris le large, par rapport à Primoz Roglic, son nouveau dauphin (du jour et au général), qu’il devance de 2’41" dans la course au maillot rouge.