Stratosphérique. Une fois de plus. Après avoir survolé la concurrence lors des premières étapes de montagne, Remco Evenepoel a passé la seconde couche ce mardi lors du chrono individuel, comme prévu. Sur le tracé tout plat de 30,9 kilomètres entre Elche et Alicante, le Belge a repoussé ses rivaux Primoz Roglic (2e de l'étape) et Enric Mas (10e) à respectivement 48 secondes et 1’51”. Le maillot rouge possède désormais 2’41” d’avance sur le Slovène, désormais son dauphin. Il a évidemment remporté cette 10e étape, une victoire qui fera date puisqu’il s’agit de sa première sur un grand tour, à 22 ans. La première d’une longue liste, sans nul doute.

Plus d'informations à suivre...

Ad

Tour d'Espagne A qui correspond Las Praeres ? La QuickStep peut-elle être en difficulté ? La 9e étape en questions 27/08/2022 À 21:45

Tour d'Espagne Evenepoel, l'acte de naissance : "Un rêve qui devient réalité" 25/08/2022 À 18:26