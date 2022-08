Cyclisme

Tour d'Espagne 2022 - Les Jumbo-Visma intouchables, INEOS et Quick-Step dans le tempo : Le résumé du chrono

VUELTA 2022 - C'était jour de chrono par équipes pour lancer ce Tour d'Espagne et à ce petit jeu, comme aux autres le plus souvent, c'est la Jumbo-Visma de Primoz Roglic qui a été la plus forte, collant 13 secondes aux INEOS et 14 aux Quick-Step, les seules a, un peu, rivaliser. Le reste de la concurrence a pris une claque. Le résumé du contre-la-montre en vidéo.

00:03:18, il y a 18 minutes