Tour d'Espagne 2022 - Présentation de la Vuelta 2022 : Julien Alaphilippe, Remco Evenepoel et la Quick Step Alpha Vinyl

TOUR D'ESPAGNE - Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel ont pris la parole jeudi à Utrecht, lors de la présentation de l'équipe Quick Step Alpha Vinyl pour la Vuelta 2022 (19 août-11 septembre). Alaphilippe a remercié le public pour l'accueil et confirmé les ambitions multiples de sa formation. Evenepoel ne s'est pas caché non plus, à l'aube de son premier Tour d'Espagne, dont il est un prétendant.

