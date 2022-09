Cyclisme

Tour d'Espagne - Enric Mas (Movistar) : "On a essayé mais aujourd'hui on manquait de force"

TOUR D'ESPAGNE - Enric Mas et la Movistar ont essayé de titiller le leader du classement Remco Evenepoel mais cela n'a rien donné. Le leader de l'équipe espagnole est revenu sur l'étape après la course et pointe le manque de force dede toute la Movistar ce samedi. Evidémment il est déçu de terminer à la 2e place, mais retire tout de même du "positif" de ce Tour d'Espagne.

00:01:04, il y a 15 minutes