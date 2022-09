Cyclisme

VUELTA - Evenepoel ne laisse même pas les miettes, Gesink crucifié : les temps forts de la 18e étape

VUELTA - C'était le dernier test en montagne de ce Tour d'Espagne, édition 2022 et Remco Evenepoel (Quick Step) l'a géré à la perfection. Jamais dépassé par ses poursuivants, le Belge a placé plusieurs attaques tranchantes pour proéger son maillot rouge et même remporter cette 18e étape au nez et à la barbe d'un Robert Gesink (Jumbo-Viisma), parti en solitaire. Le résumé de l'étape en vidéo.

00:03:17, il y a une heure