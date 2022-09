Cyclisme

VULETA - Le débat des RP : quelle relève pour le cyclisme espagnol ?

VUELTA - Enric Mas (Movistar), 27ans et 2e du Tour d'Espagne, Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 19 ans et 3e et Carlos Rodriguez (Ineos) 21 ans et 4e, la relève espagnole du cyclisme longtemps attendue est-elle enfin là ? Si les résultats sont là sur cette édition 2022 de la Vuelta, les RP se sont posé la question avec l'avis de notre consultant Alberto Contador.

