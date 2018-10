Tour d'Italie - Froome "pas certain à 100%" de défendre son titre

Chris Froome, vainqueur du dernier Tour d'Italie, a révélé mercredi lors de la présentation de la 102e édition à Milan qu'il n'était pas "certain à 100%" de participer à l'édition 2019 du Giro, qui s'élancera le 11 mai de Bologne pour se terminer le 2 juin à Vérone. "Je ne suis pas certain à 100% que je serai au Tour d'Italie 2019. Je prendrai ma décision en décembre", a affirmé Froome, seulement 3e de Tour de France 2018 mais sacré en 2017 sur la Grande Boucle et la Vuelta.

"Le maillot rose représente un grand honneur pour moi, il manquait à ma collection. C'était un maillot important dans l'histoire du cyclisme et j'en rêvais (de le revêtir) depuis mon enfance", a ajouté le Britannique. "Ce sera aussi une course importante pour notre équipe Sky qui fêtera son 10e anniversaire", a-t-il conclu.