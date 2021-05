Cyclisme

Giro - 2e étape : Viviani, Gaviria et Sagan se sont trompés d'arche lors d'un sprint intermédiaire

TOUR D'ITALIE - Confusion lors de la 2e étape, ce dimanche en direction de Novara. Elia Viviani, Fernando Gaviria et Peter Sagan, notamment, ont sprinté jusqu'à l'arche des 40 derniers kilomètres... et non jusqu'à l'arche du sprint intermédiaire qu'ils disputaient. Gaviria a gagné une place dans l'affaire. Sagan en a perdu une. Ce moment cocasse en images.

