Et si le Giro se déroulait en octobre ? C'est en tout cas le souhait des organisateurs. Dans un entretien accordé au site transalpin Tuttobiciweb, le président de la fédération italienne de cyclisme Renato di Rocco s'est avancé sur une éventuelle course au mois d'octobre prochain : "Le Giro en octobre est un objectif (...) Cela serait un superbe moyen de promouvoir à nouveau l’Italie. Il y a un réel désir de rouler à nouveau, mais cela doit se faire en respectant les protocoles et la santé publique".

A ce jour, aucune décision n'a été prise concernant la tenue ou non du Tour de France, qui doit débuter le 27 juin prochain à Nice. L'UCI (Union cycliste international) a suspendu toutes ses courses jusqu’au 1er juin.