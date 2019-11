Longues étapes, hautes montages : "Ça révèle les grands champions", assure le directeur du Giro

La Vuelta adopte des étapes plus courtes ces dernières années ? Le Tour de France aura beaucoup moins d'arrivées en haute altitude l'an prochain ? Mauro Vegni, lui, s'en moque. Directeur général du Tour d'Italie, ce dernier est du genre conservateur. Pour lui, c'est certain : un Grand Tour "doit comprendre des ascensions majeures de plus de 2 000 mètres et inclure de longues étapes réparties sur trois semaines".

"Je pense que c'est la recette d'un grand Giro d'Italia"

"Je respecte ce que les autres organisateurs pensent être bon pour leurs courses et peut-être que je vais à l'encontre des dernières tendances. La haute montagne et un test d'endurance révèlent qui sont les vrais champions. Je pense que c'est la recette d'un grand Giro d'Italia", a-t-il confié au site Cyclingnews. En 2020, les coureurs présents sur le Giro devront notamment franchir deux cols de légende, le Stelvio (2758 m) et l'Agnel (2744 m), durant la dernière semaine. Il y aura également cinq étapes à 200 km et plus

"Le dénivelé total sera de 45.000 mètres", avait précisé l'organisation du Giro lors de la présentation du parcours 2020.