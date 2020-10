Candidat à la victoire finale, Vincenzo Nibali (Trek) a mis en garde contre le mauvais temps susceptible d'influer sur la fin de la course. "L'organisation a déjà préparé des plans B et peut-être même C, en cas de neige et de temps exécrables", a déclaré le "Requin" de Messine, lundi, lors de la première journée de repos près de Vasto (sud-est), sous la pluie. "Gérer la course n'est pas très simple. Les montées plus longues me conviennent mieux", a ajouté le Sicilien à l'hypothèse de courir de façon plus agressive dès les prochaines journées, sans attendre la haute montagne et les incertitudes qui accompagnent la possibilité de franchir les plus hauts cols.