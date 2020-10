"L'équipe médicale a immédiatement demandé un test rapide qui a indiqué un résultat positif", a précisé Mitchelton. "Un deuxième test, RT-PCR, a ensuite été effectué et a confirmé le résultat positif" . Yates, dont les symptômes restent très légers, a été isolé dans sa chambre individuelle pendant le processus, a ajouté son équipe. Il a ensuite été transporté par ambulance pour une période de quarantaine. "Les coureurs et le personnel ont également subi un test rapide, qui ont tous donné un résultat négatif" , a souligné la formation australienne, l'une des 19 appartenant au WorldTour (1re division mondiale).

Ils ont reçu le feu vert, de la part du Giro, de continuer la course et doivent subir, par précaution, d'autres tests dans les prochains jours. Le Giro prévoit, comme le Tour de France auparavant, des vagues de détection du Covid-19, avant la course et pendant les deux journées de repos des grands tours. Mais les différentes équipes ont la liberté de procéder elles-mêmes à des mesures de sécurité supplémentaires et de faire appel à des tests, à partir de premiers indices.