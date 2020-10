Cette fois, on s'est régalé. Alors que les étapes de montagnes avaient globalement déçu depuis le début de ce Tour d’Italie, cela n’a pas été le cas de cette 18e étape. Sur la route de Laghi di Cancano, par-delà le Stelvio, les favoris se sont livrés une bataille magnifique dont le maillot rose Joao Almeida a été la victime. Courageux mais défaillant le Portugais de la Deceuninck-Quick Step abandonne sa tunique de leader à Wilco Keldermann. Mais, lui-même dans le dur, le Néerlandais de la Sunweb a eu chaud et ne conserve qu’une quinzaine de secondes d’avance sur les deux hommes forts de l’étape, son équipier Jai Hindley, vainqueur de l’étape au sprint, et Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers). Une journée parfaite pour la Sunweb.