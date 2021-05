Cyclisme

Attila Valter, un jour de plus en rose : Sébastien Joly raconte la stratégie de la Groupama-FDJ

TOUR D'ITALIE 2021 - Sébastien Joly, directeur sportif de la Groupama-FDJ raconte comment sa formation gère la défense du maillot rose d'Attila Valter. Samedi lors de la 8e étape, son équipe a failli se faire piéger en début de course, puis a vécu une journée tranquille. Dimanche, cela risque d'être plus compliqué. Mais Joly espère encore "de belles surprises". "On ne s'interdit rien" avance-t-il.

00:02:03, il y a 35 minutes