Romain Bardet avait annoncé que la montée vers Sega di Ala serait la plus dure de ce Giro et il ne s'était pas trompé. Ce n'est en tout cas pas Egan Bernal qui contredira le Français. Le Colombien conserve certes confortablement le maillot rose au terme de cette 17e étape, mais il a connu son premier moment difficile dans la montée finale, en lâchant prise dans les quatre derniers kilomètres.

Le leader de l'équipe INEOS - Grenadiers est arrivé juste après son dauphin au général, Damiano Caruso, lequel lui a repris trois secondes. Mais c'est surtout Simon Yates qui a effacé une partie de son retard. Bonifications comprises, le Britannique a récupéré 57 secondes mercredi. Heureusement pour Bernal, il partait de loin, mais le voilà tout de même revenu à 3'23". Avec encore deux étapes de haute montagne et le chrono final de Milan, ce 104e Tour d'Italie regagne soudain en intérêt.

Derrière ces trois hommes, le trou est fait. Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy et Romain Bardet, qui ont tous coincé à Sega di Ala, forment un second trio de la 4e à la 6e place, qui se tient en moins de trente secondes. Mais pour eux, le podium sera difficile à aller chercher. Néanmoins, Bardet, en dépit de ses difficultés du jour, gagne une petite place dans la hiérarchie. Derrière lui, on retrouve Daniel Martinez, désormais 7e. Et s'il n'avait pas eu attendre son leader, le coéquipier de Bernal aurait même pu faire beaucoup mieux...

Le Top 10 après la 17e étape

1. Egan BERNAL INEOS (COL) 2. Damiano CARUSO Bahrain (ITA) +2'21" 3. Simon YATES BikeExchange (GBR) +3'23" 4. Aleksandr VLASOV Astana (RUS) +6'03" 5. Hugh CARTHY EF (GBR) +6'09" 6. Romain BARDET DSM (FRA) +6'31" 7. Daniel MARTINEZ INEOS (COL) +7'17" 8. Joao ALMEIDA Deceuninck (POR) +8'45" 9. Tobias FOSS Jumbo (NOR) +3'54" 10. Giulio CICCONE Trek (ITA) +11'06"

