"J'aurais aimé le faire plus souvent, mais Marc m'en a toujours empêché". Ce petit trait d'humour envers Marc Madiot cache sans doute un fond de vérité. Thibaut Pinot a toujours aimé l'Italie et particulièrement son porte-étendard, le Giro. Avec deux participations en 2017 et 2018, c'est pourtant le grand Tour que le grimpeur franc-comtois a le moins couru dans sa carrière. Mais après cinq années de disette, il y retournera en 2023, comme il l'a annoncé vendredi lors de la présentation de la formation Groupama-FDJ.

"Je serai beaucoup en Italie l'an prochain. Je vais retourner sur le Giro cinq ans après ma dernière participation. J'ai beaucoup de plaisir à y retourner", a expliqué Thibaut Pinot, qui conserve des souvenirs ambivalents de ses deux Tours d'Italie. Il s'y est montré performant à chaque fois avec une victoire d'étape et une 4e place finale pour sa première en 2017. puis, l'année suivante, il était en route pour le podium (3e) avant de connaître une énorme défaillance la veille de l'arrivée. Il avait fini à l'hôpital et n'avait pu prendre le départ de la dernière étape.

Ad

Tour d'Espagne Evenepoel, sacre annoncé 10/09/2022 À 15:27

Les étapes plutôt que le général

Le Giro n'en reste pas moins la course de trois semaines qui sied le mieux à son profil et même à sa sensibilité. "C'est une course qui me plait vraiment, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir là-bas", avoue celui qui a signé de l'autre côté des Alpes la plus grande victoire de sa carrière, sur le Tour de Lombardie. C'était en 2018, l'année de sa dernière participation au Giro. De celui-ci, il dit : "Il y a moins de calcul, ça se joue vraiment à la pédale. C'est souvent plus dur aussi, il y a beaucoup de vraies étapes de montagne."

En revanche, il l'abordera dans le même état d'esprit que le dernier Tour de France, sans se focaliser sur le classement général. Thibaut Pinot a toujours eu comme approche la victoire, le fait de lever les bras, plutôt que la course tactique au jour le jour pour une place. Mais alors qu'il a dépassé la trentaine, c'est sans doute plus vrai que jamais. "Les ambitions, elles seront simples, dit-il. Ce sera d'aller chercher une victoire. Gagner à la pédale, au sommet, avec les meilleurs. Il y a de très belles arrivées. On va travailler pour ça."

Est-ce à dire qu'on ne le verra pas sur les routes du Tour de France l'été prochain ? Même s'il n'a pas évoqué le sujet, c'est l'hypothèse la plus probable. Il n'a doublé qu'une fois Giro et Tour, en 2017, mais n'avait pas terminé la Grande Boucle, abandonnant en troisième semaine. L'émergence de David Gaudu, 4e du dernier Tour et désormais incontestable leader de l'équipe sur les courses par étapes, rend sans doute sa présence moins indispensable au mois de juillet pour son sponsor. Alors Pinot peut penser plaisir avant tout. Ce sera donc le Giro et cette fois Marc Madiot ne l'en empêchera pas.

Tour d'Espagne Evenepoel, Français, show : Les 5 questions que l’on se pose avant la troisième semaine 05/09/2022 À 07:29