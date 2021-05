Soudain, on y voit beaucoup plus clair. La 11e étape du Giro, disputée en Toscane sur des routes possédant un air de Strade Bianche, a affiché au grand jour certaines faiblesses et confirmé qu'il y avait bien, pour le moment, Egan Bernal et les autres. Le leader de l'équipe INEOS-Grenadiers était encore le plus costaud de tous les favoris mercredi. Et à défaut de victoire d'étape comme dimanche, il en a profité pour creuser des écarts désormais significatifs.

A mi-Giro, et alors que la très haute montagne n'a pas encore été abordée, Egan Bernal compte 45 secondes de marge sur Aleksandr Vlasov (Astana). Le jeune Russe grimpe dans la hiérarchie et il est à présent le seul homme à pouvoir se targuer de figurer dans la même minute que le vainqueur du Tour de France 2019. Les autres sont tous au-delà. De la 3e à la 5e place, Damiano Caruso, Hugh Carty et Simon Yates ne sont en revanche séparés que d'une dizaine de secondes.

La très mauvaise opération est pour Remco Evenepoel. Le Belge a rapidement lâché prise et l'addition est salée pour la pépite de l'équipe Deceunicnk - Quick Step. Evenepoel perd cinq places et glisse au 7e rang au général, à plus de deux minutes désormais de Bernal. A la journée de repos, les neuf premiers se tenaient en moins d'une minute. Ce mercredi soir, le 10e est à plus de trois minutes. Romain Bardet, qui a calé lui aussi et a fini avec Evenepoel, se hisse à la 12e place, mais le Français se trouve maintenant à 3'29" d'Egan Bernal. Il est juste derrière l'Espagnol Marc Soler.

Classement général après la 11e étape

Coureur Equipe Ecart 1. Egan Bernal (COL - Ineos) - 2. Aleksandr Vlasov (RUS - Astana) + 0'45" 3. Damiano Caruso (ITA - Bahrain) + 1'12" 4. Hugh Carthy (GB - Education First) + 1'17" 5. Simon Yates (GB - TBE) + 1'22" 6. Emanuel Buchmann (ALL - Bora) + 1'50" 7. Remco Evenepoel (BEL - Deceuninck) + 2'22" 8. Giulio Ciccone (ITA - Trek) + 2'24" 9. Tobias Foss (NOR - Jumbo) + 2'49" 10. Daniel Martinez (COL - Ineos) + 3'15"

