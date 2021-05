Il n'y aura pas de maillot azzuro sur la route de la 6e étape entre les grottes de Frasassi et Ascoli Piceno ce jeudi. Meilleur grimpeur de ce Giro, Joe Dombrowski (UAE-Emirates), vainqueur mardi, sera non-partant ce matin. Sur Twitter, son équipe a annoncé que les tests effectués suite à sa chute de mercredi ont révélé une perte d'équilibre, encore accentuée ce jeudi. L'Américain souffre donc d'une commotion cérébrale et il est plus sage de le mettre au repos.

