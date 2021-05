Cyclisme

Giro 2021 - Le profil de la 10e étape : Etape courte + veille de jour de repos = danger

TOUR D'ITALIE 2021 - Qui dit étape courte, dit nervosité. Sur le parcours le plus court de ce Giro (hors chronos), les sprinteurs auront fort à faire sur le terrain valloné d’Umbrie et ses montagnes russes entre le km 63 et le km 101, avec en point d’orgue le Valico della Somma (6,8km à 5%, max 12%). Une ascension qui pourrait favoriser les desseins des baroudeurs voire de favoris.

00:00:55, il y a une heure