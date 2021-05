Cette fois, Simon Yates a fait coup double ! Déjà l’un des plus forts à Sega di Ala, le Britannique de la BikeExchange a confirmé qu’il finissait très bien ce Tour d’Italie en remportant la 19e étape ce vendredi, à l’Alpe di Mera. Parti à plus de 6 kilomètres de l’arrivée, Yates s’est vite isolé pour aller décrocher sa 4e victoire d’étape sur le Giro, la première cette année. Il devance Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step, + 11'') et un Egan Bernal (+ 27'') encore dans le dur. Mais le leader d’INEOS Grenadiers a géré son ascension pour ne concéder qu’en trentaine de secondes et même creuser l’écart avec son dauphin, Caruso (+ 2’’29''). Le Colombien a toutefois confirmé son coup de moins bien et entrouvre une porte pour la fin de ce Giro.

L'attaque de Yates, la gestion de Bernal : l'étape a basculé à 6,4 km de l'arrivée

