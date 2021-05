Cyclisme

Le profil de la 13e étape : Le paradis des sprinters

TOUR D'ITALIE 2020 - Avec à peine plus de mètres de dénivelé (200) que de kilomètre (198) au programme, cette 13e étape sera le paradis des sprinteurs, qui n’auront pas le droit de se faire piéger. Même si on annonce possiblement des orages et du vent, il s’agira du dernier sprint massif garanti sur le papier.

00:00:55, il y a 36 minutes