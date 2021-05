Cyclisme

Le profil de la 19e étape : 6e arrivée au sommet et nouveau programme infernal

TOUR D'ITALIE 2021 - Sixième arrivée au sommet de cette 104e édition et encore une montée inédite sur le Giro avec l’ascension de l’Alpe di Mera. Sur le papier, cette dernière ressemble fortement à Sega di Ala avec un profil comparable (9,7km à 9%, max 14%) mais une pente plus régulière et donc moins propice aux attaques. Mais sa difficulté reste majeure.

00:00:59, il y a une heure