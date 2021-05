Cyclisme

Le profil de la 20e étape : 40 km de cols pour une dernière bataille royale en montagne

TOUR D'ITALIE 2021 - Pour les grimpeurs désireux de bouleverser le classement général, c’est le jour ou jamais et le terrain s’y prête à la perfection, avec pas moins de 40km d’ascension dans la seconde moitié de l’étape et trois cols à plus de 2000m d’altitude. Découvrez le profil de cette ultime étape de montagne, où la bagarre promet d'être somptueuse.

