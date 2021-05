Cyclisme

Le profil de la 21e étape : 30km de chrono pour finir

TOUR D'ITALIE 2021 - Comme c’est historiquement de tradition avec le Giro, cette 104e édition se terminera à nouveau par un chrono, le plus long contre-la-montre final vu sur un Tour d’Italie depuis 2003. Les trente kilomètres vers Milan et la Plaza Duomo seront complètement plats, très rapides et sans piège. De quoi favoriser les gros rouleurs.

00:00:55, il y a 17 minutes