Cyclisme

Remco Evenepoel, un retour plein d'émotion : "J'avais les larmes aux yeux sur la rampe de lancement"

TOUR D'ITALIE - Il n'avait plus participé à une course depuis le 15 août 2020, et sa chute vertigineuse lors du Tour de Lombardie. Samedi, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) effectuait son retour à Turin, à l'occasion de la 1re étape du 104e Giro, un chrono de 8,6 km. Il y a bien figuré, prenant la 7e place, à 19" du vainqueur, Filippo Ganna. Le jeune Belge (21 ans) raconte cela avec émotion.

00:00:39, il y a 2 heures