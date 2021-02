Le parcours du Giro, présenté mercredi à Milan à moins de deux mois du coup d'envoi qui honorera le 160e anniversaire de l'unification du pays, minore cette fois l'importance du contre-la-montre. Deux chronos individuels sont prévus lors des première et dernière journées, pour un total de moins de 40 kilomètres. Mais le Tour d'Italie, qui devrait attirer des grimpeurs d'élite, notamment le Colombien Egan Bernal et les Français Thibaut Pinot et Romain Bardet, fait la part belle à la montagne, concentrée surtout dans la seconde moitié de l'épreuve.