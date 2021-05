L'Australien Caleb Ewan, qui portait le maillot cyclamen du classement par points, a été contraint à l'abandon sur le Giro dans la 8e étape entre Foggia et Guardiasanframondi (sud). Ewan, dont l'abandon avait été imputé dans un premier temps à une chute, a arrêté son Giro dès la première heure de course, lancée sur des bases très élevées. L'Italien Simone Petilli est le coureur qui a chuté, dans un tunnel à environ 35 kilomètres après le départ de cette étape, selon son équipe Intermarché. Petilli a pu poursuivre la course et reprendre place dans le peloton.

Ewan a donc quitté le Giro au lendemain de son second succès d'étape. L'Australien de l'équipe Lotto, qui compte désormais cinq étapes du Giro à son palmarès, a pour objectif de gagner une étape cette année dans les trois grands tours, Giro, Tour de France et Vuelta. Ewan, 26 ans, avait prévu de ne pas aller au terme du Tour d'Italie afin de préserver ses forces. Lors de ses trois premières participations (2016, 2017, 2019), il avait également renoncé en cours de route.

