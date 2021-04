Dan Martin sera de la partie au Giro 2021. Vainqueur d'étapes dans le Tour de France et la Vuelta, Dan Martin (34 ans) ne s'est encore jamais imposé dans le Giro auquel il a participé à deux reprises. "Je suis arrivé au départ à Belfast en excellente forme et je suis tombé à mi-parcours dans le contre-la-montre par équipes", a déclaré l'Irlandais à propos de sa chute de 2014, en affirmant avoir "toujours été un grand fan" de la course rose.

"Le Giro devrait, sur le papier, convenir assez bien à Dan et à son style de course", a estimé le directeur général de l'équipe israélienne, Kjell Carlstrom. "Nous pensons qu'il peut bien performer dans les deux Grands tours (Italie et France)". Dan Martin, dont l'une des principales victoires a été acquise en Italie (Tour de Lombardie 2014), a pris l'an passé la quatrième place de la Vuelta.

