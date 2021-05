Dylan Groenewegen et David Dekker (Jumbo) renoncent au Monte Zoncolan. "Le réservoir est vide pour eux", a déclaré leur directeur sportif Arthur van Dongen. "David est un néo-pro qui n'a jamais eu treize jours d'affilée et Dylan n'avait pas couru pour le Giro depuis un certain temps. Continuer exigerait trop d'eux. Ils doivent faire une pause et se tourner vers la suite".

Calme plat pour les leaders, Nizzolo libéré, délivré : le résumé de la 13e étape

Tour d’Italie Jacky Durand décrypte le sprint sans selle de Gaviria : "Il a été perturbé" IL Y A UNE HEURE

Les sprinteurs estiment qu'il ne reste plus qu'une seule journée favorable, jeudi prochain à Stradella (18e étape), avant l'arrivée du Giro le 30 mai à Milan. Depuis de longues années, plusieurs d'entre eux renoncent avant l'entrée en haute montagne et la dernière semaine de course. Ainsi, l'Australien Robbie McEwen, vainqueur de 12 étapes du Giro, n'a jamais terminé la course en dix participations entre 2000 et 2011.

Tour d’Italie Calme plat pour les leaders, Nizzolo libéré, délivré : le résumé de la 13e étape IL Y A UNE HEURE