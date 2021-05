Coincée entre l'étape du Monte Zoncolan et celle plus difficile encore de Cortina d'Ampezzo lundi, cette 15e étape devait être plus tranquille pour les coureurs du Giro, il n'en a rien été. Peu de temps après le départ donné à Grado, et alors que certains tentaient de prendre l'échappée du jour à l'avant, une grosse chute a secoué le peloton à l'arrière. Les organisateurs ont immédiatement pris la décision de neutraliser la course alors que le peloton était sur une route étroite. De nombreux coureurs sont allés à terre et quatre ont abandonné : Emanuel Buchmann, sixième du classement général, mais aussi Jos Van Emden (Jumbo-Visma), Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) et Natnael Berhane (Cofidis).

Les quelques courageux qui tentaient de partir à l'avant n'ont pas compris ce qu'il se passait, mais les organisateurs du Giro n'avaient pas vraiment d'autre choix. Sur une route étroite et alors que la chute a été terrible, la sécurité a pris le pas sur le sportif. On a rapidement vu les voitures de directeurs sportifs mais aussi les ambulances s'agglutiner derrière les malheureux qui ont chuté. Plus tard, une ambulance a pu dépasser un peloton rangé sur la droite de la route pour filer vers l'hôpital le plus proche.

Pour Emanuel Buchmann, le coup est terrible puisqu'il était sixième du général après être monté en puissance ces derniers jours. Il a fallu attendre 25 minutes pour que le peloton reprenne sa route vers Gorizia, groupé mais à allure modérée. Le directeur de course a attendu que tous les coureurs blessés finissent d'être soignés et reprennent leur place dans le peloton. La course a alors repris ses droits et Victor Campenaerts, déjà présent en début d'étape, a attaqué de nouveau.

