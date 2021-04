Dylan Groenewegen sera sur les routes du Giro. Le Néerlandais a été retenu par son équipe Jumbo au lendemain du terme de sa suspension pour sprint dangereux. Groenewegen n'a plus couru depuis le 5 août et la première étape du Tour de Pologne marquée par le grave accident survenu au Néerlandais Fabio Jakobsen, lequel a repris la compétition dernièrement au Tour de Turquie. Groenewegen, à l'origine de la chute, avait écopé d'une suspension de neuf mois.

"Des ascensions puissantes pour finir, j'aimerais que le Giro se joue là-bas" : Landa juge le tracé

Pour le Giro, le Néerlandais (27 ans) remplace l'Australien Chris Harper, qui souffre d'un problème oculaire, selon les explications de la formation néerlandaise. "Nous avons décidé que sa place reviendrait à Dylan qui est l'un de nos leaders", a déclaré Merijn Zeeman, le responsable sportif de l'équipe. "Nous lui avions tracé un programme intéressant qui lui aurait permis de revenir tranquillement dans le peloton. Mais le Tour de Norvège a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus et il reste à voir si les autres courses sont maintenues".

Tour d’Italie Pas de miracle pour Pinot, forfait pour le Giro : "Je souffrirais inutilement" 24/04/2021 À 08:14

Son équipe, qui alignera un autre sprinteur, le Néerlandais David Dekker, n'a pas fixé d'ambition à Groenewegen, vainqueur de quatre étapes du Tour entre 2017 et 2019: "Dylan a travaillé dur mais il n'a pas de rythme de course. Il devra trouver sa place dans le peloton après tout ce qui s'est passé. C'est maintenant la priorité." "J'ai reçu de nombreux messages réconfortants après tout ce qui s'est passé, mais je prends également en compte certaines réactions négatives à mon retour", a déclaré pour sa part Groenewegen. "J'ai parlé avec Fabio (Jakobsen) avant qu'il ne se rende en Turquie. J'ai hâte de courir à nouveau maintenant et je suis heureux de pouvoir le faire dans une belle course comme le Giro".

L'équipe Jumbo au Giro (8 au 30 mai)

George Bennett (NZL), Edoardo Affini (ITA), Koen Bouwman (NED), David Dekker (NED), Jos van Emden (NED), Tobias Foss (NOR), Dylan Groewegen (NED), Paul Martens (GER).

Tour d’Italie "Je veux être à 100%" : Pinot participera au Giro en fonction du Tour des Alpes 16/04/2021 À 12:59