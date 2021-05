L'organisation du Giro a annoncé l'information ce mardi. Le parcours de la 19e étape du Tour d'Italie a été modifié à la suite de l'accident de téléphérique du Mottarone, près du lac Majeur, où la course devait passer vendredi prochain. Le ministre italien des Transports Enrico Giovannini avait demandé dans la matinée un changement de parcours par "respect des victimes de la tragédie du téléphérique". Quatorze personnes sont mortes dans cet accident.

Le nouveau parcours diminue de 10 kilomètres la longueur de l'étape initialement prévue sur 176 kilomètres entre Abbiategrasso et Alpe di Mera, deux jours avant la conclusion de la course à Milan. En remplacement du Mottarone, ascension classée en première catégorie, les organisateurs ont opté pour l'Alpe Agogna, une montée de quatrième catégorie avant les deux dernières montées de cette étape de montagne, le passo della Colma et l'Alpe di Mera.

