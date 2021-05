ETAPE 17

Date : Mercredi 26 Mai

Départ : Canazei

Arrivée : Sega di Ala

Distance : 193 km

Type : Haute montagne

Au lendemain du deuxième et dernier jour de repos, la mise en route sera aussi douce dans les 140 premiers kilomètres, globalement descendants, qu’elle sera terrible dans le final. Tout commencera à 54km de l’arrivée par l’ascension du Passo di San Valentino, une montée de 14,8km à 7,8% qui devrait procéder à une première sélection mais les leaders attendront sans nul doute la montée finale de Sega di Ala pour bouger. Et pour cause.

Inédite sur le Giro après avoir été découverte en 2013 sur le Tour du Trentin, Sega di Ala peut rappeler le Zoncoloan ou le Mortirolo par ses pourcentages infernaux, avec 11,2km d’ascension à 9,8%, sur une pente irrégulière alternant replats et passage à 17%. Une montée infernale, favorable aux changements de rythme et donc aux grimpeurs, qui ne permettra pas la moindre faiblesse, sous peine de perdre très gros.

Le profil de la 17e étape : Deux ascensions pour un finish terrible à Sega di Ala

ETAPE 18

Date : Jeudi 27 Mai

Départ : Rovereto

Arrivée : Stradella

Distance : 231 km

Type : Plaine

Plus longue étape de ce Tour d’Italie, ce 18e opus est aussi la seule de la dernière semaine qui ne devrait pas bouleverser le classement général. Mais on ne sait jamais. Après près de 200km de plat, le final sera extrêmement vallonné avec pas moins de quatre ascensions (une seule répertoriée) dont l’enchainement des montées de Cicognola (1,4km à 7,5%) et de Canneto Pavese (2,6km à 5,7%) dans les quinze derniers kilomètres. De quoi éliminer les sprinteurs mais une arrivée en comité reste possible.

Le profil de la 18e étape : Jour le plus long et un peu de répit

ETAPE 19

Date : Vendredi 28 Mai

Départ : Abbiategrasso

Arrivée : Alpe di Mera

Distance : 166 km

Type : Haute montagne

Sixième arrivée au sommet de cette 104e édition et encore une montée inédite sur le Giro avec l'ascension de l'Alpe di Mera. Sur le papier, cette dernière ressemble fortement à Sega di Ala avec un profil comparable (9,7km à 9%, max 14%) mais une pente plus régulière et donc moins propice aux attaques. Mais sa difficulté reste majeure, surtout que nous serons en troisième semaine et qu’il ne s’agira pas de la seule ascension du jour.

Alors qu'un accident de téléphérique a causé la mort de quatorze personnes le week-end dernier en Italie, l'organisation du Giro a décidé de raccourcir cette 19e étape qui devait passer non loin des lieux du drame. En remplacement du Mottarone, ascension classée en première catégorie, les organisateurs ont opté pour l'Alpe Agogna, une montée de quatrième catégorie, avant les deux dernières ascensions, le passo della Colma (7,5km à 6,4%) et donc l'Alpe di Mera. .

Le profil de la 19e étape : 6e arrivée au sommet et nouveau programme infernal

ETAPE 20

Date : Samedi 29 Mai

Départ : Verbiana

Arrivée : Alpe Motta

Distance : 164 km

Type : Haute montagne

Pour les grimpeurs désireux de bouleverser le classement général, c’est le jour ou jamais et le terrain s’y prête à la perfection, avec pas moins de 40km d’ascension dans la seconde moitié de l’étape et trois cols à plus de 2000m d’altitude. Après 83km tous plats, les coureurs affronteront l’un des géants de ce Giro 2021 avec l'ascension du Passo San Bernardino. Longue de 23,7km à 6,2%, la montée est assez régulière malgré quelques replats et la pente tend même à s’adoucir au fur et à mesure de l’ascension.

Mais avec un sommet situé à moins de 60 kilomètres de l’arrivée, le moment est déjà idéal pour se lancer dans les grandes manœuvres. D’autant que les deux montées suivantes seront bien moins longues avec 8,9km à 7,3% pour le Passo dello Sluga et 7,3km à 7,6% pour l'Alpe Motta. Mais le pourcentage moyen de l’ascension finale cache un replat de près d’un kilomètre à mi-pente et une montée en réalité à presque 9% de moyenne. Une grosse ultime arrivée au sommet pour permettre aux grimpeurs de tenter de se mettre à l’abri de l’ultime chrono.

Le profil de la 20e étape : 40 km de cols pour une dernière bataille royale en montagne

ETAPE 21

Date : Dimanche 30 Mai

Départ : Senago

Arrivée : Milan

Distance : 30 km

Type : Contre-la-montre individuel

Comme c’est historiquement de tradition avec le Giro, cette 104e édition se terminera à nouveau par un chrono, le plus long contre-la-montre final vu sur un Tour d’Italie depuis 2003. Les trente kilomètres vers Milan et la Plaza Duomo seront complètement plats, très rapides et sans piège.

Si la route est assez tournante et avec de nombreuses relances jusqu’au deuxième pointage intermédiaire, les dix derniers kilomètres se feront sur une longue ligne droite qui mènera les coureurs à la flamme rouge. De quoi favoriser les gros rouleurs. Sur les quatre dernières fois où le Giro s’est fini par un chrono, le maillot rose a changé trois fois d’épaule. Autant dire que rien ne sera joué avant Milan.

Le profil de la 21e étape : 30km de chrono pour finir

