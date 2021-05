Le Polonais Tomasz Marczynski, susceptible d'avoir attrapé le covid-19, a été retiré du Giro avant le départ de la 9e étape à Castel di Sangro mais l'ensemble du peloton a été testé négatif.

"Tomasz a montré des symptômes neurologiques post-covidiens: maux de tête, insomnie, étourdissements et problèmes de coordination", a expliqué l'équipe Lotto.

Tour d’Italie Champoussin : "Ca serait bien que je sois à l'avant" IL Y A UNE HEURE

"Le médecin de l'équipe Maarten Meirhaeghe a décidé de le retirer pour des raisons de sécurité et des examens complémentaires", a ajouté la formation belge qui n'a plus que six coureurs en lice après l'abandon samedi de son sprinter australien Caleb Ewan.

De son côté, Tomasz Marczynski a communiqué sur ses réseaux sociaux. Il n'a rien dit de plus sur son état de santé. "Je suis triste de quitter le Giro et mes coéquipiers. Je tiens à remercier mon équipe pour son soutien. J'espère être de retour dans quelques semaines."

Le peloton testé négatif

Par ailleurs, les organisateurs du Giro ont indiqué que les résultats de la vague de tests pratiqués sur l'ensemble du peloton et l'encadrement des 23 équipes ont donné dimanche matin des résultats négatifs.

Aucun cas positif au covid-19 n'a été enregistré depuis le départ de cette 104e édition du Tour d'Italie au contraire de l'année passée, quand deux équipes au complet (Jumbo, Mitchelton) avaient quitté la course avant terme.

Ewan out, Lafay à la fête et Valter en contrôle : les temps forts de la 8e étape

Tour d’Italie Taraamae : "C'est vraiment du 50-50 pour l'échappée" IL Y A UNE HEURE