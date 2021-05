Tour d’Italie

Le come-back. Ce week-end, Remco Evenepoel (Deceuninck) va renouer avec la compétition sur le Giro après sa grave chute au Tour de Lombardie. "Je dois attendre et voir comment mon corps réagit", a déclaré le jeune Belge (21 ans), auteur de débuts fracassants en 2019 et 2020, à propos de ses chances dans le Giro qui sera le premier grand tour de sa carrière.

"Je me sens physiquement prêt à courir. Mais l'entraînement n'est pas la même chose que la compétition", a ajouté Evenepoel. Il a effectué deux stages en altitude, à Ténérife et en Sierra Nevada. "Nous avons pris un risque de commencer par le Giro sans autre course auparavant", a estimé le Belge. "Mais ce n'était pas possible autrement, en termes de timing". Le vainqueur de la Clasica San Sebastian 2019 et de quatre courses par étapes l'année suivante, qui est aussi l'un des tout meilleurs rouleurs mondiaux, est attendu dès le contre-la-montre d'ouverture, samedi à Turin.

"Evenepoel, ça reste le phénomène, il n'y a pas plus fort que lui"

Mais il a désigné deux autres coureurs comme favoris de l'exercice, son coéquipier français Rémi Cavagna et le champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna. "J'aime le contre-la-montre et je me suis beaucoup entraîné sur le vélo", a-t-il toutefois concédé. "C'est important pour la préparation des Jeux". Evenepoel est revenu aussi sur la récente prolongation de son contrat avec son équipe actuelle jusqu'en 2026: "On se sent en confiance quand on signe jusqu'en 2026. Je peux me concentrer sur le sport. C'est aussi un remerciement à Patrick (Lefévère, le patron de la formation belge) et à toute l'équipe, car ils m'ont soutenu dans les bons et les mauvais moments."

