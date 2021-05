Vincenzo Nibali ne pouvait pas manquer ça. Tout mais pas le Giro. Victime d'une lourde chute il y a trois semaines lors d'un entraînement, l'Italien, qui souffrait d'une fracture du radius droit, sera bien de la partie au prochain Tour d'Italie (8-30 mai). Son équipe Trek-Segafredo a officialisé la nouvelle ce lundi après-midi dans un communiqué. "Suite au dernier contrôle médical de ce matin, le staff a donné le feu vert à Nibali", peut-on y lire.

Je veux essayer de laisser une trace sur le Giro

"Je suis très heureux d'avoir remporté cette course contre la montre, a expliqué le coureur de la Trek-Segafredo. Depuis le jour de l'accident, le 14 avril, je n'ai rien fait d'autre que de penser à me remettre pour pouvoir participer au Giro (...) Je veux le dire clairement : c'est inutile et impossible pour dire si je viserais le classement général ou si je viserais des victoires d’étape. Je veux essayer de laisser une trace sur le Giro."

Vincenzo Nibali fera donc partie des huit coureurs de son équipe pour le Giro. Les autres ? Bauke Mollema (HOL), Gianluca Brambilla (ITA), Giulio Ciccone (ITA), Koen de Koert (HOL), Amanuel Ghebreigzabhier (ERY), Jacopo Mosca (ITA) et Matteo Moschetti (ITA). Le "Requin de Messine" est monté six fois sur le podium du Tour d'Italie, pour deux victoires en 2013 et 2016.

