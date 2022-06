Cyclisme

Biniam Girmay, Arnaud Démare, Jai Hindley... Voici en quoi ce Giro était spécial

GIRO - Le 105e Tour d'Italie (6-29 mai 2022) s'est achevé dimanche à Vérone. Du sacre de Jai Hindley, en passant par la victoire d'étape de Biniam Girmay, les succès d'Arnaud Démare et une grande variété de lauréats, voici en quoi cette édition de la course italienne s'est démarquée. Un sujet de l'émission "The Power of Sport", sur Eurosport.

00:02:41, il y a 27 minutes