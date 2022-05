La fusée, au bout de l’ennui. Au terme d’une 3e étape disputée sur un train de sénateur, les sprinteurs se sont expliqués pour la première fois du Tour d’Italie à Balatonfüred, en Hongrie, et c’est Mark Cavendish qui s’est imposé. Bien lancé par Michaël Morkov, le Britannique a lancé son sprint aux 200m avant de résister au retour d’Arnaud Démare (Groupama-FDJ) pour s’offrir la 160e victoire de sa carrière, sa 16e sur le Giro. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) complète le podium. Pas de changement au classement général, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) abordera en rose la première journée en Italie, mardi, après le jour de repos.

Ad

Giro Démare : "Mes coéquipiers vont me placer comme il faut" IL Y A 5 HEURES

Les sprinteurs ne comptaient pas laisser passer une chance pareille. Partie d’entrée d’étape, l’échappée constituée de Bais et Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli), déjà l’avant vendredi, et de Rivi (EOLO-Kometa) a certes compté plus de 5 minutes d’avance mais elle a très vite compris que le peloton ne lui laisserait aucune chance. Et la course a alors tardé à se mettre à la hauteur de la beauté du décor. Sur les bords du magnifique Lac Balaton, le peloton a joué avec le trio de tête et, à l’exception d’un sprint intermédiaire où les candidats au maillot cyclamen se sont disputés quelques maigres points (Gaviria devançant Démare notamment), il a fallu attendre les quinze derniers kilomètres pour assister à du mouvement.

Pas de regrets pour Démare

Une fois l’échappée reprise, l’unique ascension répertoriée du jour vers Tihany représentait la seule possibilité de piéger les sprinteurs. Mais ses 1600m à 3% n’étaient pas du tout assez difficiles pour faire mal aux bolides. C’est finalement une lutte entre Eenkhoorn et Zabel (Israel-Premier Tech) pour le maillot azzuro qui a animé la montée et le Néerlandais de la Jumbo-Visma en est sorti vainqueur, en profitant pour tenter sa chance en solitaire sur le sommet. Mais le peloton veillait au grain, préparant le sprint. Et qui dit sprint, dit train de la Quick Step-Alpha Vinyl. Très discrets dans les kilomètres précédents, les équipiers de Mark Cavendish ont pris les commandes du peloton juste avant la flamme rouge, situé au niveau d’un rond-point qui a étiré le peloton. Exactement quand il le fallait.

Mark Cavendish, au centre, a maté la meute de sprinters dont Arnaud Démare Crédit: Getty Images

Parfaitement lancé par Ballerini puis par Morkov, le "Cav" a lancé son sprint à 200m comme à ses plus belles heures et n’a jamais été remonté par la concurrence. Ni par Gaviria, qui semblait pourtant en mesure de le faire sur la gauche. Ni par Mareczko (Alpecin-Fenix), le plus rapide dans le final mais trop mal placé. Ni même par Arnaud Démare. Pourtant, le Français de la Groupama-FDJ était calé dans la roue du Britannique lorsque celui-ci a déclenché mais il n’a rien pu faire. Même s’il a sans doute payé un effort qu’il a dû produire pour retrouver la roue de son poisson-pilote Guarnieri dans le dernier kilomètre, il n’y avait rien à faire pour empêcher la 160e victoire en carrière du sprinteur de l’île de Man. Au classement général, pas de changement avec Mathieu Van der Poel qui conserve le maillot rose avant la journée de repos de lundi, qui permettra au peloton de prendre la direction de l’Italie.

Giro Revivez le direct de la 3e étape et la victoire de Cavendish IL Y A 9 HEURES