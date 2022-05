Interminable. D’un bout à l’autre de cette 6e étape. Et même au-delà. A l’issue d’une journée en Calabre disputée sur un train de sénateur et arrivée avec plus d’une demi-heure de retard sur l’horaire le plus tardif anticipé, l’identité du vainqueur s’est elle aussi fait attendre, une fois la ligne d’arrivée franchie. Il a fallu la photo-finish pour départager Arnaud Démare et Caleb Ewan. Et après 100 secondes d’un suspense étouffant, le sprinter de Groupama-FDJ a été déclaré vainqueur à Scalea, comme la veille à Messine, pour signer son 2e succès consécutif sur ce Giro et devenir, avec 7 étapes à son palmarès, le Français le plus victorieux sur le Tour d’Italie, un rang devant Bernard Hinault et Jacques Anquetil.

Le classement général n’a pas subi de modifications à l’exception de la seconde de bonification grattée par Lennard Kamna, revenu désormais à 38” du maillot rose Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo).

Ce n’était pas l’étape la plus longue de ce Giro - il y en a 7 au kilométrage plus important. Mais elle a en donné l’impression. A la veille d’une 7e étape qui promet un spectacle autrement plus relevé dans les Apennins du Sud, le peloton a lézardé sur la côte Tyrrhénienne, avalant les quatre premières heures de course à 36 km/h de moyenne. Hormis Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) et Bauke Mollema (Trek-Segafredo), qui ont amusé la galerie en feintant d’attaquer peu après le départ, personne n’a voulu se lancer dans une escapade perdue d’avance sur ce tracé quasiment tout plat de 192 kilomètres. Personne sauf Diego Rosa (Eolo-Kometa), parti à l’abordage dans la seule difficulté du jour, la montée de l’Aéroport (4e catégorie), après une vingtaine de bornes.

Ambiance vacances, final intense et c’est encore Démare qui danse

Rosa, une fugue pour tromper l’ennui

On aurait pu lui offrir une marge considérable vu la distance et le léger vent de face. Mais l’ancien vainqueur d’étape d’Arrate sur le Tour du Pays Basque, 33 ans, n’a jamais obtenu plus de cinq minutes sur le peloton. Trois coureurs de l'équipe Drone Hopper-Androni Giocattoli ont bien tenté de filer en contre, pour permettre à Filippo Tagliani de conforter son leadership au classement des sprints intermédiaires en passant 2e à Vibo Valentia (km 40). Mais ce trio n’a pas insisté bien longtemps, voyant que le peloton n'était pas d'humeur à jouer.

Diego Rosa a fini par se relever lui-même pour être croqué à 28 km du but, après une fugue d’environ 144 km. Comme prévu, l’affaire s’est terminée sur un sprint massif. Démare a été idéalement lancé, Ramon Sinkeldam et Jacopo Guarnieri lui déroulant le tapis rouge à 800m de la ligne. Mais l’homme aux désormais 86 victoires, dont 9 en grand tour, a soudainement vu la porte se refermer dans l’ultime courbe, à 200m de la ligne.

Démare a fait une Ewan

Ewan semblait alors filer vers la victoire mais Démare, décidément dans une forme éblouissante, avait les ressources pour le remonter au dernier instant et le coiffer sur la ligne, au jeter de vélo, copiant le modus operandi de l’Australien. Pourtant parfaitement emmené par Michael Morkov, Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) n’a rien pu faire et s’est contenté de la 3e place, devant Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). L'évidence s'impose à tous : le patron du sprint, en ce début de Giro, c’est bien Démare.

