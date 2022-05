Cyclisme

Giro 2022 - Dernière chance en haute altitude pour les grimpeurs : le profil de la 20e étape

VIDEO - C'est l'heure de la dernière chance pour les grimpeurs avec un menu en haute altitude puisque les coureurs franchiront à deux reprises le cap des 2000m, au Passo Pordoi (11,9 km à 6,6%) et surtout dans la monteé finale, vers le Passo Fedaia et ses 12,9km à 7,8%, avec des pentes à plus de 10% dans les cinq derniers kilomètres. Voici le profil en vidéo.

00:01:04, il y a une heure