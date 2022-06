Cyclisme

Giro - "Ils essayaient de me frapper" : Stephen Roche raconte son sacre tumultueux, lors du Giro 1987

GIRO - Coéquipiers mais rivaux. Stephen Roche et Roberto Visentini ont fini par se livrer bataille au sein de l'équipe Carrera, lors du Tour d'Italie 1987, malgré un pacte initial. Roche l'a emporté dans un climat hostile, le public italien supportant "son" coureur, Visentini. L'Irlandais a signé une saison 1987 exceptionnelle (Giro, TDF, Mondiaux). Il raconte ce succès dans "The Power of Sport".

00:03:55, il y a une heure