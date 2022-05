L’équipe Jumbo-Visma retrouve le sourire. Trois jours après sa désillusion sur les pentes de l’Etna, Tom Dumoulin s’est mué en équipier modèle pour permettre à Koen Bouwman, également membre de l’échappée du jour, de s’imposer à Potenza au terme d’une 7e étape de moyenne montagne. Le Néerlandais a devancé dans un sprint à quatre Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Davide Formolo (UAE Emirates) et donc Dumoulin, tout heureux d’avoir participé au premier triomphe des siens sur ce Giro qui avait si mal débuté pour eux. Les favoris sont restés sages malgré le menu copieux de ce vendredi. Arrivé avec trois minutes de retard au sein d’un peloton réduit, Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conserve le maillot rose.

Ad

Giro Un virage raté et direction l'herbe : la chute malheureuse de Villella IL Y A UNE HEURE

Les baroudeurs étaient nombreux à avoir coché ce rendez-vous. Au lendemain d’une paisible étape dédiée aux sprinters, cette journée dans les Apennins du Sud leur était clairement dédiée avec 196 kilomètres et 4 500m de dénivelé. C’est donc sans surprise que la bataille pour la constitution de l’échappée s’est montrée longue, vigoureuse, et animée par des pointures comme Mathieu van der Poel, passé de nombreuses fois à l’attaque mais sans jamais trouver l’ouverture. La guerre des fuyards n’a vu son terme qu’après deux heures de course, à mi ascension de l’interminable Monte Sirino (1re catégorie, 32km à 3,9%), quand un groupe de sept costauds s’est formé.

Une échappée "Oranje"

Revanchard après l’Etna, Dumoulin était de la partie, accompagné par son équipier Bouwman, homme le mieux placé au général (+5"30''), mais aussi de deux autres Néerlandais, Mollema, l’équipier du maillot rose, et Wout Poels (Bahrain-Victorious). Deux Italiens et un Colombien complétaient cette échappée : Formolo, Davide Villella (Cofidis) et Diego Camargo (EF).

Villella et Poels ont montré leur faiblesse dans la montée la plus dure de la journée, le Monte Grande di Viggiano (6,1 km à 9,6%). Une ascension qui n’a pas inspiré les cadors, restés au chaud dans le peloton. Dans la Sellata (9,1km à 5,1%), dernière difficulté répertoriée, Camargo a rendu les armes, laissant Dumoulin, Mollema, Bouwman et Formolo s’expliquer pour la victoire.

Dumoulin se sacrifie pour Bouwman

Tour à tour, chacun des membres du quatuor a tenté sa chance. Victime des coups de butoir de Mollema, Dumoulin a explosé dans la montée menant au sprint intermédiaire de Potenza Centro, à 8km du but. Mais il est revenu au courage, sous l’arche des trois derniers kilomètres. Équipier modèle, il s’est alors sacrifié pour permettre à Bouwman de disputer un sprint pour lequel, à raison, il semblait le favori. Bouwman n’a fait qu’une bouchée de Mollema et Formolo dans les 300 derniers mètres à 8% et remporte, à 28 ans, la 2e victoire de sa carrière, cinq après une étape du Dauphiné. Une première victoire pour Jumbo-Visma sur ce Giro. Et une belle récompense pour l’énorme travail de Dumoulin, qui retrouve le sourire trois jours après avoir perdu ses ambitions au général.

Les favoris n’ont pas bougé

On attendait une grande bagarre entre cadors. Elle n’a pas eu lieu. Si Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) a profité du chaos du début de course pour figurer un court instant dans le groupe de tête, aucune véritable attaque d’envergure ne s’est produite malgré un terrain de jeu propice. Juan Pedro Lopez, qui a mis à contribution son équipe pour maintenir l’échappée à moins de six minutes, conserve ainsi son maillot rose et ses 38'' d’avance sur Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Si Bouwman remonte au 16e rang à 2’19” de l’Espagnol, le top 15 reste inchangé. Il faudra sans doute attendre dimanche, et l’arrivée au Blockhaus, pour le voir chambouler.

Giro La 7e étape EN DIRECT VIDEO ET EN EXCLUSIVITE IL Y A 6 HEURES